Martin sukdon si Picasso didto sa Saudi Arabia

Ipusta sa Pinoy boksidor Carl James Martin ang iyang limpyo nga rekord batok sa kanhi world title challenger David Picasso ubos sa undercard fight ni Christian Mbilli ug Canelo Alvarez karong Oktubre 31, 2026, sa Kingdom Arena sa Riyadh, Saudi Arabia.
Ang 27-anyos nga si Martin naghulat lang og insaktong panahon ug kahigayonan aron makaduwa para sa usa ka world title.
Sa pagkakaron, si Martin maoy nakakuha sa No. 1 nga ranggo sa World Boxing Organization (WBO) ug ranked No. 11 sa International Boxing Federation (IBF).
Ang posibleng kadaugan batok kang Picasso maoy mahimong dalan aron iyang maatbang ang Japanese superstar nga si Naoya Inoue, kinsa mao karon ang naggunit sa upat ka super-bantamweight world title belts.
Nagbitbit si Martin og limpyo nga rekord nga 28-0 nga dunay 21 ka knockouts, samtang si Picasso adunay 31-1-1 win-loss-draw nga kard uban ang 18 ka knockouts.
Ipahigayon sa main event ang WBC super-middleweight world title bout tali sa kampiyon nga si Mbilli (29-0-1, 24 KOs) ug sa Mexican superstar nga si Alvarez (63-3-2, 39 KOs). / RSC