Martinez: Igo lang nangutana kalabot sa sea ambulance

Igo lang nangutana si Board Member Celestino “Kap Tining” Martinez kalabot sa gisugyot nga pagpalit sa Kapitolyo og duha ka sea ambulance nga balor og P25 milyones matag usa.
Ang maong paglinaw gihimo ni Martinez taliwala sa nagkalain-laing diskusyon ug reaksiyon sa online, nga nagsugod human sa bag-ohay lang nga komento ni Gobernador Pamela Baricuatro.
Matod ni Martinez, ang iyang mga pangutana nga gihimo atol sa budget deliberations wala gituyo aron pagduda sa proyekto o pagpahayag og kawalay pagsalig sa administrasyon.
Hinuon, iyang gipasabot nga ang mga pangutana kabahin sa iyang responsibilidad isip chairperson sa Provincial Board’s Committee on Budget and Appropriations.
“I had no intention of casting doubt on the acquisition or planned purchase of the two sea ambulances… My questions were not meant to convey cynicism toward your administration or to undermine your leadership in any manner,” matod ni Martinez.
Iyang gipasabot nga tungod kay ang gisugyot nga pagpalit gilakip sa gihangyo sa gobernador nga gamiton ang P524 milyones gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management (PDRRM) trust fund, katungdanan niya ang pagpangayo sa gikinahanglan nga mga dokumento sa dili pa i-endorso ang budget ngadto sa Sanggunian Panlalawigan (SP) alang sa pag-uyon.
Gikuwestiyon usab ni Martinez ang paghisgot sa pulong nga "prototype," nga nagpahinumdom nga ang sea ambulances dili bag-ong teknolohiya.
“By definition, a prototype is the first or preliminary model. This is not the first sea ambulance ever made. There are numerous existing designs already in use,” matod niya.
Dugang niya, atol sa administrasyon ni kanhi Gobernador Hilario Davide III, giplano sab ang pagpalit og sea ambulance ug mas ubos ang presyo niini.
Gitataw niya nga dili angay tan-awon ang SP isip nagbabag sa mga proyekto sa Kapitolyo.
Iyang gipasabot nga ang mandato sa Hunta Probinsyal mao ang pag-review sa mga sugyot ug paghatag og mapuslanong rekomendasyon subay sa maayong pagdumala ug transparency.
Sa iyang bahin, gipanalipdan ni Gobernador Baricuatro ang paghulagway niya og prototype nga sea ambulance.
Matod niya kini kabahin lamang sa nagpadayon nga evakuation samtang nagpaabot pa sa pagtugot gikan sa Office of the President aron ipadayon ang pormal nga pagpalit. / CAV