Martinez 'misaway' sa relief ops.

Gikuwestiyon ni Provincial Board (PB) member sa 4th district sa Lalawigan sa Sugbo Celestino “Tining” Martinez III ang pamaagi sa kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo sa pagpang-apudapod sa mga hinabang sa mga biktima sa linog sa amihanang Sugbo.
Nakapangutana si Martinez atol sa iyang privilege speech sa regular session sa hunta probinsyal sa Oktubre 6, 2025, sa mga lakang alang sa recovery program.
“Where is the provincial government? What is happening? What actions are being taken? Wala pa may formal reporting except for an email that I receive every now and then and of course the usual post on social media,” matod ni Martinez sa Oktubre 6, atol sa iyang privilege speech.
Iyang gidugang nga hangtod karon wala pa’y napahibalo nga recovery program human sa hitabo, ingon man ang insaktong koordinasyon sa lokal nga kagamhanan tali sa probinsiya.
“What is the plan moving forward? Where are we with our coordination with the LGU’s?” dugang niya.
Iya sab gihisgutan ang nahitabong pagpanaway sa publiko diha sa social media kabahin sa relief distribution sa Siyudad sa Bogo ug sa ubang mga lungsod.
“Akoy nanawag. Bali. I asked, I asked asa na man, what happened and they showed me records nga naa nay naabot didto ingon ko asa man ni naabot and I should have known. I should know kay taga didto gud ko and taga Kapitolyo gud ko,” matod ni Martinez.
“I should know maong ingon bitaw ko sige ko’g tawag unsa man ni, why is it. I don’t know, I cannot understand why,” iyang gidugang.
Samtang, si Gobernador Pa-mela Baricuatro sa iyang bahin niluwat og pamahayag sa iyang panawagan og panaghiusa.
“Political divisions have no place in this time of need,” sigon sa maong pamahayag.
Gitutokan karon ang pagbangon sa mga apektado nga pamilya pinaagi sa pagtukod og balay ug pagpabalik sa ilang panginabuhian.
“Let us move forward as Nagkahiusang Sugbuanon – coordinated, compassionate and committed to every citizen’s well-being,” dugang ni Baricuatro.
Si Atty. Resti Arnaiz, Mana-ger sa Emergency Operations Center (EOC) nihimakak sa giingong way gihimong koordinasyon ang Cebu Provincial Government sa mga lokal nga kagamhanan nga apektado sa 6.9 magnitude nga linog sa Northern Cebu.
Matod ni Arnaiz nga ni-contact ang EOC sa mga LGUs apan wala sila’y nadawat nga tubag.
Iyang gidugang nga nasab-tan niya ang sitwasyon sanglit walay signal niadtong mga tungora dihang niigo ang linog.
Gidugang ni Arnaiz nga nakasabot siya sa reaksiyon ni Martinez sa panghitabo sanglit lakip sab ang iyang distrito nga apektado sa panghitabo.
Subay sa talaan sa Kapitolyo pinaagi sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) giingong anaa sa 248,826 ang donasyon nga food ug non-food items nga gipadala niini sa Dakbayan sa Bogo. / ANV