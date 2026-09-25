Mary Jane Veloso gipasaylo na sa hingpit

Gihatagan ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. og hingpit nga pasaylo (absolute pardon) ang kanhi overseas Filipino worker (OFW) nga si Mary Jane Veloso.
Sa usa ka pakighinabi sa mga tigbalita sa Samar, gikompirma ni Marcos nga gipirmahan niya ang absolute pardon ni Veloso niadtong Huwebes, Septiyembre 24, 2026.
“Pinirmahan ko na… Pinirmahan ko na ‘yung pardon niya kahapon,” matod sa Presidente nga wala nibutyag og dugang mga detalye.
Sa sayo pa, si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro niingon nga gikonsiderar ni Marcos ang paghatag kang Veloso og absolute pardon tungod sa mga rason nga makatawhanon (humanitarian reasons).
Nasikop ug napriso si Veloso sa Indonesia niadtong 2010 human nadiskobrehan sa mga awtoridad sa tugpahanan ang 2.6 ka kilo nga heroin nga gitago sa iyang bagahe nga matod niya gihatag kaniya sa iyang recruiter isip regalo.
Gisentensiyahan siya og silot nga kamatayon niadtong 2015 apan gihatagan og temporaryong pag-oktaba sa silot (reprieve) human nitahan ang iyang recruiter kinsa giakusahan og illegal recruitment, human trafficking, ug estafa may kalabutan sa kaso ni Veloso.
Gitugotan sa gobiyerno sa Indonesia ang pagbalik ni Veloso sa Pilipinas niadtong Disyembre 2024 subay sa kasabutan sa pagbalhin sa binilanggo nga gipirmahan sa mga gobiyerno sa Pilipinas ug Indonesia. / TPM / SunStar Philippines