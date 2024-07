Mas daghang medals ang makuha sa Pilipinas sa Paris Olympics: POC

Mas daghang mga medalya ang mahakot sa Pilipinas sa nagkaduol nga Paris Olympics kumpara sa miaging edisyon sa matag upat ka mga tuig nga kompetisyon nga gipahigayon sa Tokyo, Japan.

Mao kini ang pagtuo ni Philippine Olympic Committee (POC) president Abraham “Bambol” Tolentino.

“Ang pinaka magandang nakikita ko, conservatively and God-willing, we will surpass the Tokyo record,” matod ni Tolentino nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.

“Definitely, we will surpass the Tokyo record. Bahala na kayo kung one gold, two golds, three golds, basta ma su-surpass natin. All medals.”

Matod ni Tolentino nga gibasi niya ang iyang pangagpas sa training, kondisyon ug morale sa mga atleta nga kasamtangang naa sa training camp sa Metz, France.

Sa Tokyo Games, ang Pilipinas nakabaton og usa ka gold medal– labing unang higayon – duha ka silver medals ug usa ka bronze medal. / ESL