Mas dako ang pusta alang sa Mavericks

Dili ikalimod nga inilog ang Boston Celtics sa ilang pagpakigharong sa Dallas Mavericks sa 2023-24 National Basketball Association (NBA) Finals series nga sugdan ka­rong Biyernes, Hunyo 7, 2024 (PH time).

Apan basi sa BetMGM Sportsbook, usa ka sports betting company sa US, mas dako ang kuwarta nga gipusta pabor sa Mavericks.

Matod ni senior trader Halvor Egeland ning Martes, Hunyo 4, 2024 (PH time), 80% sa pusta midapig nila ni Kyrie Irving, Luka Doncic ug sa Ma­vericks nga modaug sa ikaduha niining titulo. Apan sa betting odds, nalista ang Celtics isip -225 favorite, nagpa­sabot nga ang $225 nga pusta mo­daug lang og $100.

Sa Game 1, natali nga 6 1/2-point favorites ang Celtics sa betting odds apan 63% sa gipusta nga kuwarta nakatagana alang sa Mavericks.

“Pretty much, the public is just believing in the Mavericks,” batbat ni Egeland.

Apan bisan pa niini, ang betting odds nagpabiling pabor sa Celtics dili lang sa BetMGM apan hasta sab sa portsbooks.

Matod ni Egeland nga bisan kadaghanan sa professional bettors wala namusta ning ma­ong series, dili gihapon kini makaapekto og dako sa ilang pustaanay sa online.

“We feel it’s the correct betting line,” pasabot ni Egeland. “If we were trading strictly off mo­ney, we would’ve moved it towards the Ma­vericks because it’s all Mave­ricks money.”

Gipasabot ni Ege­land nga nag­silbe silang tim­ba­ngan diin adunay higayon nga mo­pabor ang sugal sa Celtics ug aduna say higayon nga mo­pabor kini sa Mavericks. / AP