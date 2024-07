Mas higpit nga guidelines sa PWD IDs gipatuman

Mas higpit nga mga lakang ang ipatuman sa bag-ong gilagdaan nga guidelines alang sa Person with Disabilities (PWD) Identification (ID) cards sa Dakbayan sa Sugbo.

Si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia, sa usa ka interbyo niadtong Martes, Hulyo 2, 2024, sa “Beyond the Headlines,” ang online news and commentary program sa SunStar Cebu, niingon nga gipirmahan na niya niadtong Lunes, Hulyo 1, ang bag-ong guidelines alang sa usa ka tawo nga mahimo'ng kwalipikado alang sa pagpagawas sa mga PWD ID.

Kini isip tubag sa kontrobersyal ug ilegal nga pagbaligya sa peke nga PWD IDs, gikan sa P2,000 ngadto sa P4,000 matag usa, nga gibutyag ni City Councilor James Cuenco niadtong katapusang semana sa Mayo 2024, nga nagpugos sa City Government sa pagsuspenso sa pag-imprenta ug pag-release. sa tanang PWD ID.

Si Garcia niingon nga ang nangaging guidelines, nga gibase sa specifications gikan sa Department of Health (DOH), “very general” ug prone sa pag-abuso, ilabi na nga adunay namaligya sa peke nga PWD IDs.

Siya niingon nga ang bag-ong guidelines nahisubay gihapon sa DOH specification, apan adunay higpit nga pagpatuman sa mga aplikasyon sa PWD ID.

“For example, in order to get a PWD ID, kung naa kay diabetes, pwede ma na (it is) allowed man na sa guidelines. Is having diabetes really a disability?” matod ni Garcia.

Dugang pa niya, “It only becomes a disability if affected na ang imong mata or naputol na ang imong tudlo . But if it is merely nga naa koy doctor’s certification nga diabetic ko, igo naba nga makakuha ka og ID?”

Gitataw sa acting mayor nga sa dili pa makadawat og PWD ID ang usa ka tawo nga adunay usa ka sakit, kinahanglan nga adunay sertipikasyon sa doktor nga nag-ingon nga ang sakit nakaapekto sa adlaw-adlaw nga kalihukan ug pisikal nga gimbuhaton sa indibidwal.

Ang mga naghupot sa PWD IDs adunay katungod sa lain-laing mga benepisyo, lakip na ang diskwento nga hangtod sa 20 porsyento sa lainlaing mga palaliton ug serbisyo.

Matod ni Garcia nga ipatuman kini sa mga bag-ong aplikante sa PWD ID. Sa kaso sa mga kasamtangang balido nga ID card holders, ang bag-ong guidelines mahimo'ng magamit sa panahon sa renewal sa ilang mga ID.

Matod niya nga kining mga bag-ong guidelines giandam ni acting administrator Christine Joy Batucan.

Sa laing bahin, si Garcia nagkanayon nga ang City Government nangita karon og suppliers alang sa pag-imprenta sa bag-ong PWD ID cards nga adunay mga security mea­sure aron malikayan ang mga peke. /