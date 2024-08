Mas kusog nga signal sa nag-unang destinasyon sa probinsya sa Sugbo

Ang Globe nagpalambo sa koneksyon sa tibuok travel hotspots sa Sugbo nga giila tungod sa ilang natural nga katahom, kultural nga kabilin, ug adventure tourism.

Kini nagpanindot sa kasinatian sa mga lokal ug mga bisita samtang nagsuporta sa paglambo sa mga lokal nga industriya sa probinsya.

Ang mga bag-ong cell tower nahimutang sa mga estratehikong lokasyon, lakip ang Brgy. Cantabaco sa Toledo City, Brgy. Esperanza sa Poro, Brgy. Maya sa Daanbantayan, Brgy. Tabagak sa Madridejos, ug Brgy. Linao sa dakbayan sa Talisay.

"Globe is committed to bridging the digital divide and delivering world-class connectivity in the country, ensuring communities have access to advanced digital infrastructure, providing opportunities for growth," matod ni Joel Agustin, Globe SVP and Head of Network Planning and Engineering.

"By improving internet access in Cebu's key tourist areas, we're not only enhancing the experience for visitors but also opening up new opportunities for local communities,” sigon niini. Brgy. Cantabaco,

Toledo City

Nailhan isip ultimate climbing destination sa Pilipinas ang Brgy. Cantabaco diin nagdani sa mga adventurer gikan sa tibuok kalibutan. Apan ang mountainous terrain nagpugong sa kusog sa signal nga nakamugna og mga hagit alang sa komunikasyon.

Tungod sa bag-ong imprastraktura, ang mga climber nakapaambit sa ilang mga kasinatian ug may real time communication nga mas nakapalingaw sa ilang adventure.

Gidugtong usab niini ang digital divide sa dul-an 10,000 nga mga residente diin naghatag og igong suporta sa mga estudyante labi na sa ilang mga kalihokan sa akademiko.

Brgy. Esperanza, Poro

Isip ganghaan sa Camotes Islands, ang Brgy. Esperanza dato sa kasaysayan ug mga atraksyon sa eco-tourism sama sa marine sanctuaries. Ang gipakusgan nga koneksyon nga gihatag sa bag-ong Globe tower gilauman nga makaagni og dugang nga mga turista sa komunidad, pagsuporta sa mga lokal nga negosyo, ug sa kapin sa 3,400 ka mga residente niini.

Ang pasilidad naglangkob sa mga importanteng lugar sama sa Esperanza Barangay Hall, Lucky Farm Aloguinsan Mj, Lola Hermenia’s Place, Maktang Beach, Buho Rock Resort, ug Tangub Cave.

Brgy. Maya, Daanbantayan

Ilado ang Daanbantayan tungod sa limpyo nga puti nga balas nga mga baybayon niini ug mga world-class nga diving spot, sama sa Malapascua Island.

Uban sa bag-ong tore sa Brgy. Maya, ang mga turista dali nga makapaambit sa ilang mga litrato sa baybayon ug mga adventure sa diving online. Ang mga lokal nga mangingisda ug mga mag-uuma ingon man ang 10,000 ka mga residente sa barangay nakabenepisyo usab sa mas maayong pag-access sa impormasyon ug serbisyo.

Ang tore nagsuporta usab sa mga importanteng serbisyo sama sa early warning system ug emergency response sa lungsod nga naigo sa bagyo.

Ang Brgy. Tabagak, Madridejos

Sa Madridejos, ang bag-ong tore sa Brgy. Tabagak moalagad sa kapin sa 2,000 ka mga residente diin nag-una sa pagsuporta sa lokal nga industriya sa pangisda ug pagpasundayag sa maanindot nga mga talan-awon sa kabaybayonan ug nindot nga mga dagat.

Ang Brgy. Linao, dakbayan sa Talisay

Bisan pa nga usa ka urbanized nga lugar ang Talisay City adunay daghang kabilin sa kasaysayan ug gigikanan sa agrikultura. Ang tore sa Brgy. Linao diin adunay populasyon nga dul-an sa 10,000, naghatag ug mas maayong koneksyon aron suportahan ang naglambo nga barangay isip destinasyon sa mga turista.

Ang gipalambo nga network nagsilbi sa nagkalapad nga mga lugar nga puy-anan, mga sentro sa pamatigayon, ug lainlaing mga atraksyon sa turista lakip ang mga hotel, sentro sa kalingawan, ug mga establisemento sa pagkaon.

Samtang padayon nga gipalig-on sa Sugbo ang posisyon niini isip usa ka nag-unang destinasyon sa mga turista sa Pilipinas, ang pagpalapad sa network sa Globe adunay mahinungdanong papel sa pagsiguro nga ang probinsya makatubag sa nagkadako nga panginahanglan sa mga residente ug bisita niini.

Pinaagi sa pagdugtong sa connectivity gap, ang Globe dili lamang nagpauswag sa kasinatian sa turista apan nakatampo usab sa malungtarong pag-uswag sa ekonomiya niining komunidad. / PR