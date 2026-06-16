Mas lig-on nga liderato sa kabatan-unan gipanday sa YDS trainers' training sa Bohol

Nikabat sa 86 ka youth leaders, mga representante sa Sangguniang Kabataan (SK), mga facilitator, ug youth stakeholders gikan sa Lungsod sa Valencia ang malampusong nitambong sa Youth Development Sessions (YDS) Trainers’ Training and Planning Workshop nga gipahigayon niadtong Hunyo 5 hangtod 7, 2026, sa Panglao Vista Suite sa Panglao, Bohol.
Ang tulo ka mga adlaw nga kalihukan gitumong sa pagpalig-on sa kahibalo ug kapasidad sa mga lider ug facilitator sa pagdumala sa Youth Development Sessions (YDS), usa ka importante nga bahin sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) nga nagdasig sa liderato, social responsibility, aktibong partisipasyon, ug positibong kalambuan sa kabatan-unan.
Sa awarding ceremony, gipangunahan ni Valencia Acting Mayor Aristotle “Dondon” C. Cometa, kauban si Municipal Social Welfare and Development Officer Mary Grace B. Lim, ug SK Federation President Nicholeson Gallameso ang pagtunol sa mga Certificate of Participation ngadto sa mga kabatan-unan ug stakeholders nga malampusong nakakompleto sa pagbansay ug planning workshop.
Ang maong kalihukan nahimong resulta sa hiniusang paningkamot sa Municipal Government of Valencia, Municipal Social Welfare and Development Office (MSWDO), Sangguniang Kabataan (SK) Federation, ug Department of Social Welfare and Development (DSWD) pinaagi sa 4Ps program.
Gihatagan niini ang mga partisipante og kahigayunan sa pagpalambo sa ilang facilitation skills, youth-centered approaches, ug mga estratehiya sa epektibong pag-apil sa mga batan-on sa mga inisyatiba sa kalambuan sa komunidad.
Gipatuman ang workshop pinaagi sa gilain nga budget nga nagkantidad og P554,000 gikan sa Children’s Welfare–Youth Development Sessions Fund ug sa SK sa Valencia.
Lakip sa mga gihisgutan atol sa workshop ang 4Ps program, positive youth development, transformative learning, ug epektibong mga teknik sa facilitation.
Gipahigayon sab ang mga simulation activities ug planning workshops aron maandam ang mga partisipante sa pagpahigayon sa YDS sessions sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad.
Usa sa mga mahinungdanong nahimo sa tulo ka adlaw nga pagbansay mao ang paghimo sa usa ka tulo ka tuig nga YDS implementation plan alang sa Lungsod sa Valencia.
Kini gilauman nga mahimong giya sa pagpalig-on sa mga programa alang sa kabatan-onan sa nagkalainlaing barangay.
Gihisgutan sab sa mga partisipante ang gisugyot nga pagtukod sa usa ka municipal YDS team aron mas mapalig-on ug ma-institutionalize ang mga youth-focused interventions ug kolaborasyon tali sa mga stakeholder.
“The DSWD recognizes the importance of investing in our young people and empowering them to become active partners in community development. Through strengthened collaboration among Sangguniang Kabataan officials, youth leaders, and partner agencies, this initiative creates more opportunities for meaningful youth participation and leadership while supporting the holistic development of our youth in Valencia,” matod ni Migueliza V. Felias, Social Welfare Officer III sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) in Bohol Cluster 1.
Niatiman sab sa kalihukan sila si Project Development Officer II Luzel Brillo ug Charisma Mae Bernaldez nga nitabang sa pagdumala sa mga learning sessions ug workshops alang sa mga partisipante.
Ang YDS Trainers’ Training and Planning Workshop kabahin sa padayon nga paningkamot sa Lungsod sa Valencia sa paghulma og mga kabatan-unang adunay responsibilidad, lig-on nga liderato, ug aktibong partisipasyon sa komunidad aron makatampo sa malungtarong lokal nga kalambuan ug nation-building. / PR