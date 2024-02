Mas maayo makabotar alang pagka gobernador

Kon si Cebu City Mayor Michael Rama maoy pabut-on, alang niya pabotaron sa pagka gobernador ang mga lumolupyo sa dakbayan sa Sugbo.

“Being the capital of the whole Cebu Island, Cebu City should not suffer disenfranchisement,” matod ni Rama atol sa iyang regular nga online program, “Ingna’ng Mayor,” sa Martes, Pebrero 20, 2024.

Ang mayor, kinsa giubanan sa iyang anak nga si Mikel, niingon nga nakamugna siya og sugyot nga tumanon ang prinsipyo sa One Cebu Island.

Hinuon, matod niya kinahanglan adunay status quo sa kasamtangang pulitikanhon ug teritoryo nga mga utlanan tali sa Cebu City ug Cebu Province.

Matod niya nga ang Cebu City usa ka highly urbanized city (HUC) ug kinahanglang magpabiling independente sa Provincial Government.

Sa gihapon, gihatagan og gibug-aton sa mayor ang kamahinungdanon sa pagrespeto, pagtinabangay, ug pagtinabangay sa duha ka local government units.

Si Rama niingon nga isip presidente sa League of Cities of the Philippines, iyang nasaksihan ang panagbangi tali sa mayor sa usa ka HUC ug gobernador tungod sa panagbangi sa politika.

“I don’t want to mention nga bullyhon sila sa (nga sila gi-bully sa) gobernador tungod lang kay independente sila ug (lahi) sa component (mga siyudad). That should never be,” matod ni Rama.