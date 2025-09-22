Human sa iyang maka-saysayong kadaugan batok kang Mexican superstar Saul Canelo Alvarez ning bag-uhay lang, angayan na ba nga ituboy si American Terence Crawford sa ibabaw nga labaw pa sa iyang kababayang si Floyd Mayweather Jr.?
Kon adunay labing angayang motubag ning maong pangutana, wala’y lain kon dili si Alvarez mismo kay pareha niyang nakontra sila si Crawford ug Mayweather, duha sa tulo lang ka mga boksidor nga nakapilde kaniya sa managlahing natad nga kadaugan.
Gipilde ni Crawford si Alvarez pinaagi sa unanimous decision niini lang Septiyembre 14, 2025 (PH time), samtang gilupig ni Mayweather si Alvarez pinaagi sa majority decision niadtong Septiyembre 14, 2013.
Kon si Alvarez ang pangutan-on, mas maayo nga boksidor si Crawford kumpara ni Mayweather ug angayan lang kining ituboy sa ibabaw nga mas labaw sa boksidor nga gitawag og “Money”.
“I think Crawford is way better than Floyd Mayweather,” batbat ni Alvarez nga napatik sa www.boxingscene.com.
Si Alvarez kinsa adunay 63-3-2, 39KOs nga rekord, mao ra ang bugtong boksidor nga nakakontra ni Mayweather (50-0, 27KOs) ug hasta ni Crawford (42-0, 31KOs).
Labing seguro, adunay dili mouyon sa komentaryo ni Alvarez nga mas maayo si Crawford kumpara ni Mayweather hilabi na mismong si Mayweather.
Dili ikahibulong nga human sa komentaryo nga gibuhian ni Alvarez, adunay mga debate nga manggawas kon kinsa nila ni Crawford ug Mayweather ang mas maayong boksidor.
Usa ka inilang American boxing trainer nga si Stephen “Breadman” Edwards niingon nga dili angayang hatagan og gibug-aton ang komentaryo ni Alvarez.
“Fighters are emotional, and sometimes they say self-serving things. Maybe Canelo’s trying to get Floyd back for saying certain things about him. You never know,” matod ni Edwards.
Sa laing bahin, unsa kaha ang direksyon nga subayon ni Alvarez human nailog ni Crawford ang iyang super middleweight undisputed title?
Sa usa ka artikulo sa boxingscene.com, nahisgutan nga posibleng adunay molihok aron mahan-ay ang panag-away og balik nila ni Alvarez ug Crawford apan nagdepende pa kini kon parehong insteresado ang duha ka mga boksidor. / ESL