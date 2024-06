Mas malipayon si Kyrie sa Dallas

Mas malipayon si Kyrie Irving sa iyang pagduwa sa Dallas Mavericks kumpara niadtong panahon nga nagduwa pa siya sa Cleveland Cavaliers, Boston Celtics ug Brooklyn Nets sa National Basketball Association (NBA).

Mao kini ang gibutyag ni Dallas coach Jason Kidd.

Dili ikalimod nga dihang wa­la pa siya sa Mavericks, naka­sugat og mga isyu si Irving nga nakahasol sa iyang hunahuna.

“You could see the smile,” matod ni Kidd. “You could see the relief, or you could see that he was ready to have fun and play the game that he loves.” / AP