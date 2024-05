Mas midaghan ang nasikop sa anti smoking ordinance

Dugang mga malapason sa Anti-Smoking Ordinance nadakpan sa Vices Regulation Unit (VRU) ug Davao City Police Office sulod sa unang tulo ka buwan sa tuig kon itandi sa samang panahon sa miaging tuig.

“The total number of apprehensions for Anti-Smoking Ordinance, from January to March 2023, was 1,630 while the total number for January to March 2024 is 1,772,” matod ni VRU Officer-In-Charge Hernando Q. Las, sa usa ka interview sa Madayaw Dabaw sa Martes, Mayo 14, 2024.

Matod usab ni Las nga ang City Treasurer’s Office nakakolekta og P 1,489,000 gikan sa Anti-Smoking citation tickets sa unang quarter sa tuig, nga mas ubos sa koleksyon sa miaging tuig nga P 1,575,500.

Dugang ni Las nga gipasaka usab ang mga kaso batok sa 57 ka mga tawo nga wala nakabayad sa ilang Anti-Smoking citation ticket sulod sa tulo ka working days. Kini mao ang una, ikaduha, o ikatulo nga paglapas.

“Dapat sa among kamot kutob lang siya pinakadugay na ang one month, kinahanglan mahatod na sa piskaliya,” matod ni Las, nga kasagaran, ang mga kaso nga gipasaka mao ang mga unpaid citation alang sa ikaduha o ikatulo nga paglapas.

Samtang, niingon si Las nga 50 ka enforcers ubos sa ilang buhatan, inabagan sa mga volunteer, nagpadayon sa ilang monitoring.

Ang Comprehensive Anti-Smoking Ordinance sa dakbayan mag-22 ka tuig karong Mayo 31, dungan sa pag-obserbar sa World No Tobacco Day. / CIO