Mas pahugtan sa PNP ang kampanya batok sa mga sindikato sa pre-registered SIM cards

Nisaad ang Philippine National Police (PNP) nga palig-unon pa ang kampanya batok sa mga kriminal nga grupo nga nalambigit sa dinagkong pagbaligya ug paggamit sa mga pre-registered SIM card, nga gituohang konektado sa nagkadaiyang cybercrimes.
Sa usa ka pamahayag niining Dominggo, Oktubre 12, 2025, si PNP acting chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr. niingon nga iyang gimanduan ang PNP Anti-Cybercrime Group (ACG) nga pakusgon ang mga operasyon sa intelligence ug mga imbestigasyon sa forensic aron mailhan ug mapahunong ang mga sindikato nga naglihok sa black market alang sa mga pre-registered SIM card.
Gituohan nga gigamit kini alang sa mga malimbongong kalihukan lakip na ang nagkalainlaing matang sa mga scam.
“We have intensified intelligence monitoring, surveillance, and entrapment operations targeting individuals and groups facilitating the large-scale registration and distribution of fraudulent SIM cards,” asoy ni Nartatez. “We are also conducting digital forensic examinations on seized mobile devices and SIM cards recovered from scam hubs and POGO-related operations to trace their sources and connections to criminal syndicates,” dugang niya.
Niadtong Oktubre 9, 2025, ang mga operatiba gikan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC), sa koordinasyon sa Intelligence ug Anti-Cybercrime Units sa Las Piñas City Police Station, niaresto sa usa ka entrapment operation sa duha ka mga suspetsado nga namaligya og 240 ka pre-registered SIM card nga gianunsyo sa Facebook Marketplace, diin ang matag SIM card narehistro nga ubos sa peke nga pag-ila.
Gikompiska sa mga awtoridad ang ubay-ubay’ng mga mobile phone ug transaction records nga naglambigit sa mga suspek sa usa ka mas lapad nga black-market network nga nalambigit sa pagbaligya sa mga fraudulent nga SIM card. Matod ni Nartatez, ang mga ebidensiya nga na-recover nagpakita nga ang mga sindikato naggamit og identity theft, palsipikado nga mga dokumento, ug mass registration gamit ang peke nga mga kredensyal aron maaktibo ang libuan ka SIM card salang sa kriminal nga paggamit.
“The PNP, in coordination with the PAOCC and NTC, is now developing tighter enforcement measures to close these gaps and hold accountable those who enable these illegal activities,” batbat ni Nartatez.
Gipahinumdoman ni Nartatez ang publiko nga magpabilin nga mag-amping ug dili mopalit o mogamit og second-hand o pre-registered nga SIM card ug nipasidaan siya nga ang ingon nga mga aksyon mahimong mosangpot sa kriminal nga tulobagon.
Gidasig usab niya ang mga lungsoranon nga i-report dayon ang mga kadudahang namaligya o mga kalihukan sa scam ngadto sa PNP Anti-Cybercrime Group pinaagi sa ilang mga hotline ug online reporting channels.
“Your cooperation is vital in helping us curb cybercrime and protect our communities from financial scams and data breaches,” dugang ni Nartatez.
Sa sayo pa, si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nimando sa hingtungdang mga ahensya sa gobiyerno nga wagtangon ang mga online scam, hilabi na panahon sa Pasko, diin ang ingon nga pagpahimulos sa mga digital system mahimong mas mokaylap ug daghang indibidwal ang mabiktima. / TPM