Mas taas, bag-ong rota sa prosisyon sa Sinulog

Mas taas ug adunay kausaban sa rota sa mga reliyusong kalihukan alang sa kapistahan ni Sr. Niño de Cebu sa Enero sa sunod tuig nga gipaabot nga dagsaon sa daghang debotos.

Usa ka opisyal sa Cebu City Transportation Office (CCTO) niingon nga ilang diretso nga guruyon ang tanang mga sakyanan nga makit-an nga naka-park sa mga rota, wa nay clamping.

Si Fr. John Ion Miranda, secretariat of safety, security, peace, and order para sa Fiesta Señor, nipahibalo sa Miyerkules, Nobiyembre 15, 2023, nga ilang sundon ang bag-ong mga rota aron malikayan ang nagpadayong civil works sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) system subay sa mga bahin sa Osmeña Boulevard.

Kini ang nag-unang hinungdan nga mas motaas ang rota sa prosisyon.

“We continuously assess the situation, and the difference is that the route from Ramos to Junquera is a little bit smaller,” matod ni Miranda.

Ang mga rota alang kini sa Walk with Jesus sa Enero 11, Walk with Mary sa Enero 19, ug ang Visperas Solemn Foot Procession sa Enero 20, 2024.

BAG-ONG ROTA

Sa iyang presentasyon, si Miranda niingon nga ang Walk with Jesus, isip 2.4 ka kilometro nga prosisyon nga magsugod sa Fuente Osmeña Circle ug motapos sa Basilica Minore del Sto. Niño de Cebu.

Ang rota molagbas sa Robinson’s Fuente, F. Ramos Street, Colon Street, Osmeña Boulevard, ug balik sa Basilica.

Ang Walk with Mary molagbas sa 5.7 ka kilometro, sugod sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe.

Kini motadlas sa V. Rama Avenue, B. Rodriguez Street, Robinsons Fuente, General Maxilom Avenue, F. Ramos Street, Junquera Street, Colon Street, ug Osmeña Boulevard, nga motapos sa Basilica.

Namatikdan ni Miranda nga ang duha ka mga prosisyon mag­­sugod sa alas 3 sa kaadla­won, tunga sa oras nga mas sayo kay­sa naandan, nga gipaabot nga dunay daghang mga partisipante.

Ang Walk with Jesus nakadani og gibana-bana nga 300,000 ka mga deboto, samtang ang Walk with Mary adunay 400,000 ka mga partisipante.

Wa niya hisguti ang ilang gipaabot nga gidaghanon sa mga deboto sa sunod tuig.

Samtang, ang Solemn Foot Procession motadlas og 6.4 kilometros, magsugod ug matapos sa Basilica.

Ang mga partisipante moliko sa wala, sa likod nga bahin sa Basilica, mopadayon sa tuo sa Magallanes St., dayon sa Borromeo St., sundan sa tuo sa Leon Kilat St., wala sa Alcantara St., tuo sa V. Rama Avenue, lain patuo sa B. Rodriguez Street, ug sa Gen. Maxilom Avenue, F. Ramos St., ug sa Walk With Jesus nga rota.

Niadtong Enero, ang Vis­peras Solemn Foot Procession nakadani og gibana-bana nga tulo ka milyon ka mga deboto, ug kini 5.7 km. lang ang gilay-on.