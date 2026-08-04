Mas taas nga fuel subsidy alang sa PUV drivers, gitun-an sa gobiyerno

Gipahibalo sa Malacañang niadtong Martes, Agusto 4, 2026, nga gitun-an sa gobiyerno ang mga sugyot aron mapalapdan ang tabang alang sa mga operator ug drayber sa public utility vehicle (PUV), lakip na ang mas taas nga fuel subsidy ug posibleng dugang nga ayuda nga kuwarta, samtang nagpabiling taas ang presyo sa gasolina.
Matod ni Palace Press Officer Claire Castro, ang rekomendasyon nga gisumite sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) gihisgutan karon sa Office of the Executive Secretary, Department of Transportation (DOTr), ug sa economic team sa gobiyerno.
“Sa ngayon ay pinag-uusapan po. Nakausap po natin mismo si Secretary Banoy (Lopez) at mayroon po siyang pakikipagpulong sa Office of the Executive Secretary para pag-usapan po ang mga detalye patungkol dito,” matod ni Castro.
Matod niya nga ang kasamtangang P10-matag-litro nga fuel discount para sa mga drayber sa PUV gipalugwayan hangtod sa katapusan sa Agusto samtang padayon nga gihisgutan sa gobiyerno ang maong sugyot.
Matod ni Castro, ang Office of the Executive Secretary, ang DOTr, ug ang economic team nagtrabaho aron tapuson ang usa ka komprehensibong resolusyon bahin sa gisugyot nga aid package.
Sa dihang gipangutana kon gikonsiderar ba sa gobiyerno ang laing hugna sa ayuda nga kuwarta alang sa mga drayber sa PUV—susama sa tabang nga gihatag sa sayong bahin sa krisis sa Middle East—niingon si Castro nga ang tanang posibleng matang sa tabang padayon pa nga gihisgutan.
Dugang pa niya, ilang ipagawas ang mga detalye sa higayon nga mahuman na ang mga panaghisgot.
Una na nga girekomendar sa LTFRB ang pagpataas sa fuel subsidy ngadto sa P20 matag litro alang sa tanang operator ug drayber sa PUV sulod sa usa ka bulan, aron makatabang sa pagpagaan sa epekto sa pagsaka sa presyo sa gasolina. / PNA