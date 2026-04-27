Masahista nakuhaan og 1 ka kilo nga shabu

Kapin sa usa ka kilo sa gituohang shabu ang nasakmit sa mga sakop sa Tagbilaran City Police Station atol sa gilusad nga buy-bust alas 12:56 sa kaadlawon, Lunes, Abril 27, 2026, sa Purok 3, Barangay Dampas, Siyudad sa Tagbilaran.
Ang mga nadakpan giila nga silang Antonio Mativo, 48, masahista, taga San Isidro, Lungsod sa Maribojoc; ug ang iyang bata-bata nga si Jude Michael Bantug, 20, taga Barangay Ubujan, Tagbilaran.
Nakuha sa mga operatiba ang usa ka vacuum sealed nga cellophane nga dunay printa sa Chinese character nga motimbang sa 1,096.9 nga dunay standard drug price nga P7,458,920.
Ang mga nakuhang ebidensya giduso na ngadto sa PNP Forensic Unit sa Bohol Police Provincial Office alang sa himuon nga chemical analysis.
Sa imbestigasyon sa Tagbilaran City Police Station, nasayran nga ang City Drug Enforcement Team nakadawat og impormasyon labot sa ilegal nga kalihukan sa mga suspek.
Gilusad dayon ang anti-illegal drug operation sa pagpangulo ni Police Lieutenant Greg Reyes ubos sa kamanduan sa hepe niini nga si Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy nga niresulta sa pagkasakmit sa maong gidaghanon sa shabu.
Matod ni Bicoy nga dako ang posibilidad nga ang maong gidaghanon sa shabu nga nasakmit gitagana alang sa kalingawan sa Saulog Festival sa Siyudad sa Tagbilaran.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 batok sa mga dinakpan. / AYB