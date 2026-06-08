Masaligon gihapon ang Spurs

Taliwala sa ilang sitwasyon, si Victor Wembanyama ug ang kinatibuk-ang puwersa sa San Antonio Spurs puno gihapon sa pagsalig sa ilang pag-asdang sa balwarte sa New York Knicks karong Martes, Hunyo 9, 2026 (PH time), alang sa Game 3 sa National Basketball Association (NBA) Finals.
Ang Spurs mosulod sa Madison Square Garden bitbit ang 0-2 nga biya sa best-of-seven series.
Sa kasaysayan sa NBA Finals, lima ra ka teams ang hingpit nakabangon gikan ning maong biya aron angkunon ang kampyunato.
Ang katapusang team nga nakahimo niini mao ang Milwaukee Bucks niadtong 2021.
Nagtuo ang Spurs nga mahimo silang ikaunom nga team nga mapatik sa kasaysayan kabahin ning maong malisod nga misyon.
"I think the key is acceptance a lot of times, taking a step back, realizing all the journey that's behind this and what's ahead of this," matod ni 7’4” nga si Wembanyama.
"Just being OK with who I am, where I am, what I'm doing. This is everything that I wished for. There's really no reason to overthink it. This is what I'm built for," dugang sa French superstar.
Ang Spurs nag-ung-ong na unta sa kadaugan sa Game 2 apan gumikan sa krusyal nga turnover ni Wembanyama sa himatyong mga segundos, gibiyaan sila sa kahigayunan nga matabla ang series ug nasugamak sa masakit nga 105-104 nga kapildihan.
Ning maong duwa, wala sab napasulod ni Wembanyama ang makapadaog unta nga buzzer-beater jumper.
Apan kining maong hitabo dali ra nga gilubong sa kalimot sa Spurs aron makatutok sa umaabot.
"Pretty much his message was just let the last two games go,” matod sa usa sa mga pambato sa Spurs nga si Stephon Castle.
Ang Knicks nga gikan sa 13 ka sunodsunod nga kadaugan ning maong Playoffs, nipadayag nang daan nga dili nila lugakan bisan gamay ang Spurs. / Gikan sa wires