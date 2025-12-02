Mason gituohang giatake, gahi nang napalgan

Patay na nga napalgan ang usa ka 35-anyos nga mason sulod sa iyang lawak niadtong miaging adlaw sa Sityo Apple, Barangay Cogon Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Ang namatay giila nga si Vincent Jalique, lumad nga taga Butuan City apan temporaryong nagpuyo sa maong dapit.
Ang pag-umangkon sa namatay personal nga ni-report sa buhatan sa Inayawan Police Station mga alas 11:00 sa buntag, Disyembre 1, 2025.
Matod niini nga wala nay kinabuhi ang iyang uyoan dihang iyang nakit-an sulod sa kuwarto ug nagbuy-od.
Sa gihimo nga ocular nga imbestigasyon sa mga awtoridad, gibanabanaang mokabat na sa kapin lima ka oras nga nakabsan sa kinabuhi si Jalique hinungdan nga nigahi na ang iyang lawas.
Base sa pamahayag sa pag-umangkon, ang iyang uyoan duna’y gihambin nga sakit nga high blood ug kanunay kining moinom og energy drink.
Tungod niini, nagtuo ang pamilya nga giatake sa sakit ang namatay.
Ang kapulisan nagkanayon nga wala silay nakita nga senyales sa foul play sa maong panghitabo. / JDG