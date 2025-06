Mason natagaka'g tubo, patay

Usa ka 26-anyos nga mason ang nakabsan sa iyang kinabuhi niadtong Martes, Hunyo 10, 2025, human matagaki og tubo gikan sa ika-22 nga andana sa usa ka condominium sa Barangay Zapatera, Siyudad sa Sugbo samtang adunay gitrabaho ang biktima sa ikawalo nga andana sakay sa gondola.

Samtang ang maong hitabo nagtukmod sa Office of the Building Official (OBO) sa pagpahamtang og suspensyon sa nagpadayong construction ug gipahibalo ang kakuwang sa safety measures ug expired nga permits.

Giila ang biktima nga si Julito Gerada Jr., adunay kapuyo, ug lumad nga taga Brgy. Biga, Toledo City. Nahitabo ang trahedya mga alas 11:00 sa buntag, Hunyo 10. Gideklarar nga dead on arrival si Gerada sa dihang gidala sa tambalanan tungod sa dakong kadaot sa iyang ulo, ilabi na nga nabuak ang iyang gisul-ob nga helmet atol sa hitabo.

Sa imbestigasyon sa Parian Police, ang tubo nga nahulog gigamit nga temporaryong railings alang sa safety.

GIPAHUNONG

Nihimo gilayon ang OBO og inspection sa maong tower nga gitrabaho, ubos sa pagpangulo ni Engr. Florante Catalan. Ilang nasuta ang daghang kakulang sa safety measures, lakip na ang kakulang sa safety nets. Nakaplagan sab nga expired na ang permits sa importante nga kagamitan sa konstruksyon, sama sa gondola, alimak, ug tower crane.

"Sa atong pag-inspection ron, less kaayo ilahang mga safety measures. That is why karon, atong gi-suspend sa ang ilahang construction activities not the whole development," matod ni Catalan.

Gimando ni Catalan ang paghunong sa trabaho sa Tower D diin nahitabo ang disgrasya tungod sa huyang nga kalidad sa seguridad. Apil sab sa gisuspenso ang Tower B tungod kay susama ra ang setup niini sa Tower D.

"Why giapil ang tower B? Almost the same ra ilang set up sa tower D. Although wala pa sila nag-plastering ato na gi-suspend, dili nato ipapadayon, nganong maghuwat pa man ta naay another mahitabo," pasabot ni Catalan.

Nasuta sab nga ang 11 ka makinarya, lakip na ang alimak, gondolas, ug usa ka tower crane, nga nag-operate bisan sa expired nga permits.

Tungod niini, gisuspende ang paggamit sa maong mga makinarya. Bisan pa, ang konstruksyon sa ubang bahin sa building mahimong magpadayon gamit ang hagdanan sa pagkakaron samtang nagproseso sila sa pag-renew sa permits.

Gihatagan ang developers ug contractors og lima ka adlaw nga trabaho aron ma-renew ang mga dokumento.

Ang matag kalapasan nagdala og minimum nga multa nga P10,000 nga adunay lain-laing multa depende sa matang sa ekipo nga nalambigit.

"Ayaw tihika ang safety measures sa inyong constructions. Kay ngano man? Ang kinabuhi ang dapat natong unang proteksyonan, ikaduha ang property," dugang ni Catalan.

Gipasalig sa OBO nga regular silang nag-monitor sa mga permiso ug giawhag ang mga contractors nga mag-renew sa ilang mga permiso usa ka bulan sa dili pa kini ma-expire.

Samtang, nipasalig ang kontraktor sa condominium nga sila ang moabaga sa tanang galastuhan sa namatay nilang trabahante. / Dugang taho ni JPS, Divine Grace Bendanillo - CNU Main Campus Intern