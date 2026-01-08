MassKara Festival moapil sa Sinulog

Mopasundayag ang mga mananayaw sa MassKara Festival sa Bacolod City sa Sinulog Festival sa Sugbo karong Enero 18, 2026.
Matod pa ni Atty. Marty Go, Secretary to the Mayor sa Bacolod, nakadawat sila og imbitasyon gikan sa Festival Director sa Sinulog alang sa mga mananayaw sa MassKara sa dakbayan.
Gibutyag niya nga ang mga mananayaw sa Barangay Tangub kinsa maoy kampiyon sa MassKara Festival street dance ug arena competition niadtong 2025, mao ang morepresentar sa dakbayan.
Dugang ni Go, ang nag-organisar sa Sinulog Festival mohatag usab og P1.5 milyunes alang sa mga mananayaw sa Bacolod.
Gipahibalo ni Go nga nagpahigayon na sila og tigom uban sa City Tourism Office ug mga opisyal sa Barangay Tangub alang sa pag-finalize sa ilang biyahe.
Ang mga mananayaw mobiyahe unya sa Enero 16 ug mopasundayag sila atol sa grand parade sa Enero 18.
Ang grupo gikan sa Barangay Tangub nga gipangulohan ni Kapitan Noli Villarosa, gilangkuban sa dili mominus 200 ka mga miyembro sa delegasyon, ug gikatakdang mobalik sila sa Bacolod sa Enero 20.
Gawas niini, ang Bacolod City nakadawat usab og imbitasyon gikan sa nag-organisar sa Dinagyang Festival sa Iloilo City sa Enero 23, nga mas nagtutok sa kompetisyon sa Electric MassKara.
Apan matod ni Go, wala pa silay kompirmasyon kon madayon ba kini.
Gawas sa Sugbo ug Iloilo, nidugang si Go nga nakadawat usab sila og imbitasyon gikan sa gobiyerno sa Hong Kong alang sa Pebrero 15, 2026, ug kasamtangan pa nilang gi-finalize ang mga detalye niini./ MAP