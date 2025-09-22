Masterclass ni Emil Sumangil midasig sa kabatan-onan, komunidad sa Sugbo

Niuban ang beteranong mamamahayag ug 24 Oras anchor nga si Emil Sumangil sa mga estudyante, magtutudlo, ug lokal nga mga mamamahayag sa pagsaulog sa ika-33 Cebu Press Freedom Week pinaagi sa GMA Masterclass: The Cebu Press Freedom Week Special nga gipahigayon sa Lunes, Septiyembre 22, 2025, sa Performing Arts Hall sa University of the Philippines Cebu.
Napuno ang venue sa mga estudyante ug bisita nga buot maminaw sa diskusyon ni Sumangil kabahin sa “Courage in News: The GMA Integrated News Coverage of the Lost Sabungeros.”
Isip usa ka senior news producer sa GMA Integrated News, iyang gipakita ang iyang kasinatian sa pagkutlo sa mga sensitibo ug delikadong balita nga nagpasabot sa papel sa kaisog, integridad, ug responsibilidad sa journalism.
Iyang gipahinumdom sa mga tinu-an nga ang pagpili sa propesyon nga mamamahayag dili lang usa ka karera, kondili usa ka bokasyon.
“If you want to be part of public service, you will not be a star, you will not be famous. You are in the right position now,” matod pa niya.
Gihisgutan sab niya ang proseso sa newsroom sa pag-cover sa mga sensitibong kaso diin g-emphasize ang fact-checking, accountability, ug panaghiusa sa mga mamamahayag aron mapahibalo ang katawhan.
Nidetalye sab si Sumangil sa mga hulga ug risgo nga gisagubang sa mga tigbalita ug giunsa nga ang kaisog ug pagsalig sa newsroom nakatabang kanila nga magpadayon bisan pa sa personal nga peligro.
Aktibo sab nga nangutana ang mga estudyante atol sa open forum, sama sa mga isyu sa etika, kahimtang sa kaluwasan sa field coverage, ug kamahinungdanon sa kredibilidad.
Usa ka estudyante nangutana unsay naghatag kaniya ug kusog ug kaisog bisan pa man sa hulga sa iyang pamilya.
Nitubag siya nga ang suporta gikan sa iyang network ug ang obligasyon sa paghatag sa tinuod nga mga estorya maoy nagpadaog kaniya.
Nagpahayag sab ang lokal nga mga mamamahayag ug media practitioners sa papel sa press sa pagpanalipod sa demokrasya ug pagpamati sa tingog sa komunidad.
Ang Masterclass kabahin sa Cebu Press Freedom Week 2025, usa ka tinuig nga selebrasyon sa kamahinungdanon sa freedom of the press.
Ang GMA Network nagpasalamat sa University of the Philippines-Cebu, University of the Visayas-Main, ug uban pang mga akademikong institusyon sa ilang suporta.
Gipasiugda sa mga tig-organisa nga ang mga kalihukan sama sa GMA Masterclass usa ka mahinungdanon nga luna alang sa panag-estorya tali sa beteranong mga practitioner ug mga bag-ong henerasyon sa mamamahayag aron maseguro nga ang mga prinsipyo sa kamatuoran, kaisog, ug press freedom magpadayon nga mabuhi alang sa umaabot nga mga katuigan. / BJC