‘Mastermind’ sa pagpusil sa kaubang konsehal, nasikop

Ang gitumbok nga mastermind sa pagpusil sa usa ka konsehal sa Barangay Luca sa Lungsod sa Balamban ang nadakpan sa mga sakop sa Balamban Municipal Police Station alas 3:10 sa hapon, Sabado, Marso 28, 2026, sa balay niini sa Barangay Luca.
Ang suspek giila nga si Carlo Ripdos Maunes alyas Kokong, 39, konsehal sa maong barangay.
Nasakmit gikan kaniya ang armas ug granada.
Ang kapulisan sa Balamban mi-apply og search warrant sa korte human makadawat og impormasyon nga nagtiner ang maong konsehal og armas ug granada.
Subay niini, miisyu gilayon ang RTC 7 Branch 8 sa dakbayan sa Toledo og search warrant batok sa konsehal sa kalapasan sa Republic Act 10591.
Atol sa pag-serve sa search warrant sa pagpangulo sa hepe sa Balamban nga si Police Lt. Col. Ruel Burlat ug sa iyang deputy nga si Police Captain John Kennedy Pajantoy, ilang nakuha ang usa ka kalibre .45 nga dunay upat ka bala ug usa ka granada.
Si Konsehal Maunes ang gitumbok niadtong duha nga unang nadakpan nga maoy mastermind sa pagpusil kang Konsehal Renato Tribunalo alyas Boy niadtong Pebrero 19, 2026.
Si Konsehal Tribunalo naigo sa iyang dughan dihang gipusil.
Ang mga suspetsado nga silang Robert Alcantara 42, nga maoy gunman, ug Roger Doncillo 49, nga maoy driver sa motorsiklo, nailhan pinaagi sa kuha sa CCTV camera sa maong lungsod ug pagka Pebrero 22, 2026 gidakop.
Gitug-an sa mga suspetsado nga gi-hire sila ni konsehal Maunes nga patyon si Konsehal Tribunalo bugti sa suhol nga P30,000 apan human sa pagpamusil igo lang sila gihatagan og P2,000. Kasamtangan nga gikustodiya sa Balamban Municipal Police Station si Maunes, samtang ang mga nasakmit nga ebidensya gikan kaniya giturnover na ngadto sa Explosive Ordnance Disposal sa PNP. / AYB