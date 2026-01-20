Masuso gisulod sa eco-bag gilabay

Usa ka bag-ong natawo nga batang babaye ang milagrosong naluwas human kini makit-an nga gibilin daplin sa dalan sa Gotianuy, Barangay Kamputhaw, Dakbayan sa Sugbo sayo sa buntag niadtong Martes, Enero 20, 2026.
Ang bata nakit-an nga gisulod sa usa ka eco-bag, giputos og karton, ug nagkadugo pa sa dihang nadiskubrehan sa mga residente ug mga awtoridad.
Matod ni alyas Jen, usa ka caretaker sa eskwelahan sa maong dapit, nakurat na lang siya paggawas niya sa gate alas 7:00 sa buntag tungod sa kadaghan sa mga tawo ug ang presensya sa ambulansya.
Gibutyag ni Jen nga nakit-an na niya ang yellow-green nga eco-bag sayo pa niana, apan abi niya og basura kini. Gani, iya pa kining gipatungan sa mga sagbot nga iyang nasilhig aron dunganon og kuha sa garbage truck.
Wala siya magdahom nga duna diay inunlan ug dugo sa sulod niini. Daling niresponde ang mga polis nga nadestino sa Mango Avenue uban ang mga residente.
Maayo na lang kay buhi pa ang bata sa dihang kini nakit-an ug dali nga gidala sa Cebu City Medical Center (CCMC) aron maatiman.
Usa ka saksi nga si alyas Marie, nga amiga sa gituohang inahan sa bata, niasoy sa kapulisan sa nahitabo.
Matod ni Marie, ang iyang amiga nianhi sa siyudad aron mosaksi sa Sinulog ug didto natulog sa iyang giabangan.
Nipahibalo ang inahan nga lima ka buwan pa lang ang iyang tiyan ug abi nila og nag-bleeding lang kini.
Apan human nigawas sa pansayan ang inahan, nagkadugo na kini ug duna’y gilabay sa daplin sa dalan sa wala pa kini mosakay og taxi paingon sa ospital.
Didto na nadiskubrehan ni Marie nga bata diay ang gilabay human kini nilihok ug nihilak sa dihang iyang gisusi ang dapit. / JDG