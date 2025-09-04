Mata sa polis ang gidunggab

Napisok ang mata sa usa ka polis human kini gidunggab atol sa hot pursuit operation niadtong Miyerkules, alas 8:10 sa gabii sa Barangay Milagrosa, Sta. Catalina, Negros Oriental.
Giila ang biktima nga si Police Executive Master Sergeant (PEMS) Niño M. Noynay, taga Barangay Poblacion, Zamboanguita, Negros Oriental nga nadunggaban sa iyang tuong mata.
Ang suspek nga nakadunggab sa polis giila nga si Ancelmo Tapan, 35, taga Barangay Milagrosa.
Daling nasikop si Tapan human siya nisuway og sibat.
Matod ni Police Staff Sergeant Eldridge Carl Maghanoy, imbestigador sa Sta. Catalina Police Station, nga si PEMS Noynay ug iyang mga kauban niresponde sa usa ka stabbing incident diin usa ka 58-anyos nga ginang nga tag-iya sa tindahan ang gidunggab.
Giingong nasuko ang suspek nga si Tapan tungod kay wala siya baligyai og ilimnong makahubog sa biktima.
Atol sa pagdakop, kalit nga gidunggab ni Tapan si PEMS Noynay ug nilukso sa bintana sa iyang panimalay aron mosibat.
Apan nadakpan siya sa mga polis sa usa ka sapa atol sa ginukdanay. / GPL