Matag LGUs tahasan mopatuman sa drainage master plan sa Sugbo

Giobligar sa Kapitolyo ang tanang local government units (LGUs) sa Sugbo nga magporma og ilang kaugalingong localized task forces aron sila mismong mga barangay ug lungsod ang moila ug mopatuman sa mga solusyon batok sa pagbaha.
Subay kini sa Executive Order (EO) 74 nga gipirmahan ni Gobernador Pamela Baricuatro niadtong Nobiyembre 19, 2025, nga opisyal nga nagmugna sa Metro Cebu Flood Control and Drainage System Implementation Task Force nga gipangulohan sa Gobernador ug Bise Gobernador Glenn Anthem Soco isip Vice Chairman.
Ubos sa maong cluster-based framework, ang matag LGU motaho ngadto sa gitudlo nga mga regional cluster sa North, South, ug Central aron ipahiuyon ang mga lokal nga proyekto sa kinatibuk-ang drainage master plan sa lalawigan.
Gipatin-aw ni Elizar Sabinay Jr. sa Provincial Planning and Development Office (PPDO) nga ang pag-ila sa mga proyekto kinahanglan nga gikan sa ubos ug dili isipon nga diktar gikan sa Kapitolyo.
“Every LGU has its own task force that will report to their cluster... to identify your initiatives ongoing and what are projects, programs, activities that can be funded by your level,” matod ni Sabinay.
Giinsister niya nga kinahanglang ang mga lokal nga opisyal ug mga barangay mismo ang moila sa ilang kapabilidad ug kinahanglanon.
“Unsa may makaya sa barangay... [it] should be identified not by us in the task force; it should be done and identified by the LGU level,” sigon niya.
Aron mapadali ang pagpatuman, gibahin sa framework ang mga aksiyon sa tulo ka mga linya sa panahon: mga dinaliang inisyatiba nga mahimo sulod sa pipila ka adlaw o semana, short-term projects nga molanat og tulo hangtod unom ka buwan, ug long-term infrastructure nga molanat og lima hangtod pito ka tuig sama sa gihisgutan nga impounding dam.
Gipahibalo ni Sabinay nga gituyo ang pagsalikway sa medium-term targets aron unahon ang mga dinalian ug barato nga surface measures sama sa paggamit og mga bato sa parking lot imbes semento aron mosuyop og tubig , kauban ang taas nga panahon nga capital builds.
“Take for example, instead of making your parking lot concrete... mabutang na lang ka’g mga bato diha kay it absorbs man water,” sumala ni Sabinay.
Uban sa mga gihisgutan nga flood control measures mao ang revetment works, diversion channels, main ug lateral drainage improvements, flow control systems, dams, retention basins, ug rainwater harvesting systems.
Sa bahin sa pundo, gipasabot ni Sabinay nga ang mga proyekto nga lapas na sa kapabilidad sa LGU mahimong ipasa ug pundohan sa lalawigan, Department of Public Works and Highways (DPWH), o uban pang ahensiya sa gobiyerno.
“Second is, what are projects... that are beyond your level? ...So, can be funded by province, can be funded by DPWH, can be funded by any offices available,” gidugang niini.
Sa laing interview, nagkanayon si Vice Gov. Soco nga ang unang tutokan sa task force mao ang pagdeterminar sa mga dinaliang lakang alang sa technical working group.
“Very fruitful ang discussion... the objective of the meeting is really to determine unsa’y mga immediate steps that the provincial government and the technical working group can undertake,” matod ni Soco.
Tungod kay dili motahod og utlanan sa politika ang baha, gipalapdan sab sa task force ang sakop niini gikan sa Metro Cebu hangtod sa Toledo City, Asturias, ug Balamban nga nagsilbing catchment zones alang sa Mananga River basin, ingon man ang pag-redevelop sa People’s Park nga maoy labing dinalian nga structural intervention aron mapugngan ang pagbaha sa downtown. /CDF / ANV