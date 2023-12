Matag magtutudlo nakadawat og P18K

Mas sadya ang pagsaulog sa Pasko sa mga magtutudlo tungod kay ang ahensya sa edukasyon nigahin og P1.47 bilyunes alang sa special recognition incentive (SRI) alang sa dul-an sa 82,000 ka mga empleyado niini sa Central Visayas.

Matod ni Department of Education Central Visayas (DepEd 7) Director Salustiano Jimenez, gisugdan na nila ang pagproseso sa dugang benepisyo sa mga kawani sa gobyerno niadtong Lunes, Disyembre 18, 2023, u­­ban ang pag-apod-apod niini ni­adtong Martes, Disyembre 19.

Sa usa ka interbyo niadtong Huwebes, Disyembre 21, si Jimenez niingon nga ang kuwalipikadong mga personnel, parehong magtutudlo ug non-teaching staff, angay nga makadawat sa SRI, nga mobalor og P18,000.

Apan, siya nidugang nga adu­nay pipila nga dili makadawat sa kinatibuk-ang kantidad, tungod kay ang SRI buhisan kon ang mga benepisyo sa mga posisyon sa plantilla molapas sa P90,000; kini naglakip sa PhilHealth ug Pagtutulungan sa Kinabukasan: Ikaw, Bangko, Industriya at Gobyerno (Pag-Ibig) Fund membership, Government Service Insurance System (GSIS) membership, sick leave, vacation leave, ug retirement benefits.

Matod ni Jimenez nga gikan sa kinatibuk-ang ihap sa mga empleyado sa DepEd sa Central Visayas, mokabat sa 76,000 ang mga magtutudlo, samtang ang uban mga non-teaching employees o mga indibidwal kansang nag-unang mga tahas ug responsibilidad naglakip sa administrative, maintenance, ug operational nga mga buluhaton.

“If we cannot finish it today or tomorrow, especially like the big divisions like Cebu Province, they have until Dec. 23, even Saturday. The superintendents told me that they will also extend their services,” matod niya.

CASH BASIS

Sa miaging mga adlaw, gipasaw-an sa social media ang mga hulagway sa mga magtutudlo sa dakbayan sa Sugbo nga naglinya ubos sa kainit sa adlaw alang sa ilang SRI, nga nakaani sa pagsaway sa publiko.

Subay sa memorandum nga pinetsahan og Disyembre 15, gi-issue sa DepEd ug gipirmahan nila ni Education Undersecretary Michael Poa ug Assistant Secretary Francis Bringas, ang default mode sa SRI distribution kay higpit nga cash.

Giklaro ni Jimenez nga kini nga pamaagi sa pag-apod-apod gidesisyunan ni Education Secretary ug Bise Presidente Sara Duterte, base sa assessment nga kini ang gipili nga opsyon sa kadaghanan sa mga magtutudlo.

Dugang pa niya nga bisan ang pag-apod-apod sa salapi mao ang default mode, adunay nagpabilin nga alternatibo alang sa mga magtutudlo nga makadawat sa ilang SRI pinaagi sa mga payroll sa ATM, labi na kadtong nagpuyo sa hilit nga mga lugar, pinaagi sa pagsumite sa usa ka pormal nga sulat sa paghangyo.

Dugang pa, si Jimenez niingon nga kini nga pamaagi gi­paboran usab sa mga magtu­tudlo nga kasamtangang nagbakasyon sa gawas sa nasod, tungod kay daghang mga magtutudlo ang kanunay nga mobiyahe sa panahon sa kapaskuhan.

Alang sa 54-anyos nga si Ma­xima Alcontin nga taga Sitio Ta­pal, Barangay Guadalupe, dak­bayan sa Carcar, dako na og tabang ang SRI sanglit wa ki­ni gipahibalo sa sayo pa, apan “surprise karong Disyembre.” Si Alcontin, kinsa motimaan sa 32 ka tuig sa serbisyo sunod Peb­re­ro, niingon nga tungod kay ang iyang mga bonus gigahin na sa mga galastuhan sa balay, ang du­gang nga insentibo gamiton alang sa ilang pagsaulog sa holiday.

“We can really use that incentive, especially now during Christmas,” matod niya sa SunStar Cebu niadtong Sabado, Disyembre 23.

Ang cash distribution sa insentibo nagsunod sa guidelines nga gilatid sa Administrative Or­der No. 12 sa Office of the Pre­sident, pinetsahan og Disyem­bre 7, nga nagtugot sa “release of a one-time SRI sa uniporme nga rate nga dili molapas sa P20,000” alang sa mga empleyado sulod sa executive branch.

Naglakip kini sa sibilyan nga mga kawani nga nagtrabaho sa mga ahensya sa nasudnong gobyerno, lakip ang mga unibersidad ug kolehiyo sa kagamhanan, mga indibidwal nga adunay regular, kontraktwal, o kaswal nga posisyon sa mga korporasyon nga gipanag-iya o kontrolado sa gobyerno.