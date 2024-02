Matatag curriculum nauyonan, ipatuman

Base sa nagpadayon nga pilot testing sa bag-o ug giusab nga K-10 o Matatag curriculum, nga nagtumong sa “pag-decongest” sa competencies sa kasamtangan nga kurikulum, nakadawat kini og positibo nga feedback gikan sa mga estudyante ug magtutudlo, tungod kay mas sayon ​​ang paghatag sa pagtudlo tungod sa mga kausaban, matod sa usa ka opisyal sa edukasyon.

Si Director Salustiano Ji­menez sa Department of Education Central Visayas (DepEd 7) niingon nga base sa assessments gikan sa feedback nga gihatag sa mga magtutudlo, learners, ug ilang guardians, ilang gipasalamatan ug gipaburan ang revised curriculum.

“Both teachers and learners will be happy. Teachers will no longer be burdened by the multitude of competencies, and learners will also no longer be overwhelmed by the lessons,” “ ingon niya kaniadtong Pebrero 6, 2024, ug nidugang nga kini nahiuyon sa standardized nga kurikulum nga gisunod sa gawas sa nasod.

Matod niya ang unang hugna sa Matatag curriculum, nga naglakip sa Kindergarten, Grades 1, 4, ug 7, ipatuman sa tibuok nasod sa umaabot nga bag-ong school year 2024-2025 karong Hulyo.

Atol sa pag-abli sa mga klase sa kasamtangang school year 2023-2024, ang ahensya sa edukasyon nag-pilot sa unang hugna sa bag-ong curriculum sa 35 ka mga eskwelahan sa tibuok nasod.

Ang pilot program, nga nagsugod niadtong Septiyembre 25, naglangkob sa lima ka eskwelahan sa matag rehiyon.

Ang ubang mga napiling rehiyon naglakip sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Regions 1, 2, ug 12, ingon man ang CARAGA.