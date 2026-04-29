Maternity benefits gipadak-an sa Philhealth

Gipahibalo ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. niadtong Miyerkules, Abril 29, 2026, ang pagpalapad sa mga benepisyo alang sa pagpanganak.
Sa usa ka video message, matod ni Marcos nga ang implementasyon sa gipalapdan nga benepisyo sa PhilHealth alang sa mga manganakay magsugod na karong adlawa, Abril 30, 2026.
Gibutyag sa Presidente nga alang sa normal nga pagpanganak, ang coverage mosaka na ngadto sa P29,000 gikan sa kanhi P9,750.
Samtang alang sa cesarean delivery, ang coverage sa PhilHealth mosaka na sa P58,000 hangtod P62,000 gikan sa kanhi P37,000.
Sigon ni Marcos, gipalapdan sab ang coverage alang sa prenatal care gikan sa upat ka check-up ngadto sa walo, diin lakip na niini ang mga pagbakuna ug laboratory examinations.
Gidugang sab niya nga lakip na sa maong coverage ang tulo ka check-up human sa pagpanganak.
“Sa maraming pagkakataon kung sa ward manganganak kahit sa private hospital maaaring wala nang babayaran paglabas,” matod ni Marcos.
“Nais natin matiyak na ang bawat ina ay makakapagpanganak ng ligtas at hindi mag-aalala kung saan kukuha ng pambayad. Nais natin na walang buhay ang malalagay sa panganib dahil lamang sa kakulangan ng pera,” dugang niya. /TPM/SunStar Philippines