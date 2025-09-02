Materyales nga gigamit sa CCSC track oval ‘way ayo’

Naguba dayon ang bag-o lang nga giayo nga track oval sa Cebu City Sports Center (CCSC) bisan pila pa lang ka buwan human sa pag-resurface niini.
Matod ni CCSC Executive Director Brando Villaquez, ang pag-deteriorate sa oval tungod sa dili maayong kalidad sa materyales nga gigamit.
Nakita niya ang mga liki, burot, ug dili patag nga mga bahin nga delikado sa mga atleta ug runners.
Gipasabot ni Villaquez nga ang pagsulod sa tubig sa ilawom sa track maoy usa sa mga hinungdan nga niburot kini.
Aron malikayan ang disgrasya, magbutang una og mga warning signages sa apektadong mga lugar.
Bisan sa problema, ang oval bukas gihapon apan giawhag ni Villaquez ang mga runner nga mag-amping.
Gidugang niya nga ang pag-ayo himuon dayon human mahuman ang assessment. / CAV