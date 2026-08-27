Mathurin mitabok sa New Orleans

Niuyon si restricted free agent Bennedict Mathurin sa duha ka tuig nga kontrata nga nagbalor og $16 million, aron moduwa siya sa New Orleans Pelicans sugod sa sunod season sa National Baskletball Association (NBA).
Si Mathurin kinsa nabalhin sa Los Angeles Clippers gikan sa Indiana Pacers sa miaging season, nabalhin sa Pelicans human siya ni-withdraw sa qualifying offer nga $8.8 million aron magpabilin unta siya sa Clippers karon nga season.
Sa upat niya ka seasons sa NBA, si Mathurin, 24, nag-average og 16.2 puntos, 4.7 rebounds, ug 1.9 assists. / Gikan sa wires