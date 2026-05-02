Matty Juniosa gikuha sa Jesus Christ Superstar

Lain na sab nga kalampusan ang naangkon sa Filipino theater actor ug Britain’s Got Talent finalist Matty Juniosa.
Kini human nga gikuha siya isip usa sa cast sa critically acclaimed rock opera ni Tim Rice ug Andrew Lloyd Webber nga Jesus Christ Superstar.
Ang maong West End production gikatakdang ipasundayag sa The London Palladium gikan June 20 to September 5, diin si Matty ang modala sa papel ni Annas. Gianunsiyo ni mismo sa official Instagram account sa maong musical production niadtong Abril 30, 2026.
Si Matty nigawas na sab kaniadto sa mga theater production sama sa Kinky Boots, The Hunchback of Notre Dame, Ne Zha ug ang professional theater debut niya niadtong 2025 nga Oscar at the Crown.