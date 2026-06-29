Matty Juniosa nominado sa UK reality TV awards

PADAYON ang pagsidlak sa karera sa Filipino singer nga si Matty Juniosa human siya nakadawat og nominasyon sa National Reality TV Awards (NRTA) 2026 alang sa Best Performance on a Reality TV Show tungod sa iyang talagsaong performance sa “Britain's Got Talent.”
Nailhan si Matty human nakadaog sa Golden Buzzer gikan nila ni Simon Cowell ug Amanda Holden ug nitapos isip fourth placer sa maong kompetisyon. Gipasalamatan niya ang iyang fans sa suporta ug gihangyo silang mopadayon sa pagbotar aron matabangan siyang makadaog sa award. Ang awarding ceremony ipahigayon sa Hulyo 26, 2026, sa United Kingdom.
Sa pagkakaron, kabahin sab si Matty sa West End production sa Jesus Christ Superstar ug maghimo sa iyang unang live show sa Glasgow sa Septiyembre 27, 2026.