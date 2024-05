Mavericks abante sa NBA finals

Sa NBA Finals, kontrahon sa Mavericks ang Eastern Conference champion Boston Celtics, nga ningbutlog sa Indiana Pacers, 4-0, sa laing conference finals series.

Nagmangtas si Lu­ka Doncic ug na­ngi­go kini bisan asa nga anggulo sa iyang pagmugna og 36 puntos diin 20 niini iyang gi­mugna sa 1st quarter.

“He let his teammates know that it’s time and they’ve got to take it up a notch,” matod ni Dallas coach Jason Kidd kabahin ni Doncic. “He sent the invites out, and they all came.”

Pagkahuman sa 1st quarter, naglabaw na ang Mavericks og dako, 35-19.

Human sa pagdilaab sa opensa ni Doncic sa 1st quarter, si Kyrie Irving na sab ang nagmangtas ug nimugna sab kini og 36 puntos.

Sa 3rd quarter, ningburot ang labaw sa Mavericks ngadto sa 36 ka mga puntos.

“I just had that utmost confidence when I was going to sleep last night and went to shootaround this morning,” asoy ni Irving. “Just feeling like we were going to play one of our best games.”

Ang Mavericks gipangulohan nila ni Anthony Edwards ug Karl-Anthony Towns pinaagi sa ilang 28 puntos matag usa.

Ang Timberwolves maoy unang nakapuntos – putback ni Towns – alang sa 2-0 nga labaw apan human niini, hinayhinay na nga ningbulhot ang opensa sa Ma­ve­ricks hangtod nga hingpit nilang nakontrolado ang kombati.

“We never clicked all together as a team in this series, not even one game,” matod ni Edwards.

“The last two series, we were all clicking at one time, making shots and stuff. It wasn’t clicking at one time here.” / AP