Mavericks giluwas ni Irving

Nakapasulod og buzzer-beater left-handed running shot si Kyrie Irving aron agakon ang hosts Dallas Mavericks sa kutas nga kadaugan batok sa defending champions Denver Nuggets, 107-105, ning Lunes, Marso 18, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

“In Kyrie we trust,” matod ni Dallas rookie center Dereck Lively II, kinsa niamot og 14 puntos alang sa kadaugan. “Whe­never we see him get the ball, sit back and watch it happen.”

Ang Mavericks, nga ningposte sa ikalima nilang daog sa katapusan nilang unom ka mga duwa, gipangulohan ni Luka Doncic pinaagi sa iyang 37 puntos samtang nitampo og 24 puntos si Irving.

Ang Nuggets ning-rally gikan sa 13 puntos nga pagkalubong sa tunga-tungang bahin sa 4th quarter ug ilang nailog ang labaw pinaagi sa thrtee-point shot ni Jamal Murray, 105-102, sa nahabiling 26 ka mga segundos.

Wala ra malangan ug natab­la pagbalik ni Doncic ang du­wa, 105-105, pinaagi sa kauga­lingon niyang three-point shot.

Sa return play, nasipyat si Murray sa iyang elbow jumper ug nitawag dayon og timeout ang Mave­ricks sa nahabiling 2.8 segundos.

Human niini, ang tu­ohon nga si Irving ni­dawat sa bola gikan sa inbound pass, ni-dribble sa iyang wa nga kamot da­yong itsa sa bola alang sa nakapadaug nga puntos.

“Sometimes I spend just an hour straight just working on straight left-hand stuff,” matod ni Irving. Ang Nuggets gipangulohan ni Murray pinaagi sa iyang 23 puntos, nihatag og 20 puntos si Michael Porter Jr. samtang niamot og 16 puntos si Nikola Jokic. / AP