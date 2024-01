Mavericks gimakmak sa Lakers

Gipakita ni Anthony Davis nga aduna na’y nadugang nga piyesa sa iyang kapabilidad sa kadaugan sa hosts Los Angeles Lakers batok sa Dallas Mavericks, 127-110, ning Huwebes, Enero 18, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Si Davis, kinsa usa ka establisadong mamuntosay ug rebounder, nipakita nga nilambo na ang iyang abilidad sa pagpasa.

Ning sangkaa, nakatali ang All-Star center og siyam ka assists gawas sa pagmugna og 28 puntos ug 12 ka rebounds.

Sa iyang 12 ka mga tuig sa NBA, si Davis igo lang nag-average og 2.4 ka assists.

Nagkanayon ang laing pambato sa Lakers nga si LeBron James nga sa iyaha nagkat-on si Davis kon unsaon pagpasa sa ilawom nga bahin.

“He’s learning from me how to pass out of the post,” matod ni James, kinsa niamot og 25 puntos ug walo ka assists.

“He’s been working on it and it’s great. Teams are going to stop doubling him soon. As long as we make shots out there for him. It’s our job to make sure we are in the right position at the right time when he gets doubled.”

Ang kadaugan gipangulohan ni D’Angelo Russell pinaagi sa iyang 29 puntos.

Ang Mavericks gipangulohan ni Luka Doncic pinaagi sa iyang triple-double 33 puntos, 13 ka rebounds ug 10 ka assists samtang nidugang og 16 puntos si Dereck Lively II.

Human sa sikit nga kombati hangtod sa sayong bahin sa 3rd quarter, ningmugna og 27-8 run ang Lakers aron kontrolahon na pagsugod ang duwa.

“Usually when you play good defense, it triggers good offense. Everyone was having that sense of urgency to be in attack mode,” asoy ni Lakers coach Darvin Ham.

“We have to bottle it up and continue to work at it and sustain what we do well.” / AP