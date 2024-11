Mavericks mimakmak sa Magic

Nagpakatap og 32 puntos, siyam ka rebounds ug pito ka assists si Luka Doncic aron pangulohan ang dominasyon sa hosts Dallas Mavericks batok sa kuwangan og haligi nga Orlando Magic, 108-85, kagahapon, Lunes, Nobiyembre 4, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Ang Mavericks, nga mao ang defending Western Conference champions, ningpabulhot sa ilang opensa sa 2nd quarter aron iposte ang dakong labaw, 65-40, sa halftime.

Wala na molingi pagbalik ang Mavericks gikan niini ug adunay higayon sa 4th quarter nga ningburot sa 33 puntos ang ilang labaw.

Nagsalimuang ang Ma­gic ning sangkaa gumikan sa tataw nga rason – wala ang ilang labing pambato sa opensa nga si Paolo Banchero sa ikaduhang sunodsunod nga duwa.

Si Banchero, kinsa maoy No. 1 overall pick niadtong 2022 ug 2023 Rookie of the Year awardee, wala nakapakita og aksyon tungod sa angol (torn right oblique) nga iyang nasinati sa niaging semana.

Nisamot kabug-at ang kalbaryo sa Magic human naangol (strained left plantar fascia) sa 1st half ang lain nilang pambato nga si Wendell Carter Jr.

Ang Mavericks nakadawat sab og 18 puntos gikan ni Daniel Gafford, 17 puntos gikan ni Kyrie Irving, 11 puntos gikan ni Dereck Lively II ug siyam ka puntos gikan ni Klay Thompson.

Ang Magic adunay upat ka mga magduduwa nga nakamugna og dobleng numero nga mga puntos pinangulohan sa 13 ni Franz Wagner.

Puntos kada usa:

Dallas (108) - Doncic 32, Gafford 18, Irving 17, Lively 11, Thompson 9, Washington 7, Grimes 5, Marshall 4, Hardy 3, Williams 2.

Orlando (85) - Wagner 13, Howard 12, Suggs 10, M. Wagner 10, Anthony 9, da Silva 7, Caldwell-Pope 7, Carter Jr. 6, Harris 4, Isaac 3, Houstan 2, Black 2. / AP