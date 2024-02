Mavericks mipasawup sa Suns

Nagpakatap og 41 puntos si Luka Doncic samtang nidugang og 29 puntos si Kyrie Irving aron agakon ang hosts Dallas Mavericks sa kadaugan batok sa Phoenix Suns, 123-113, ning Biyernes, Pebrero 23, 2024 (PH time), atol sa pagbalik sa aksyon sa National Basketball Association (NBA) gikan sa All-Star break.

Ang kadaugan maoy ikapitong sunodsunod nga naposte sa Mavericks nga maoy labing taas nilang naposte sa 2023-24 season ug mao sab kini ang labing taas nga sagunsong kadaugan nga nag-uban sila si Doncic ug Irving.

Ang kainit sa Ma­vericks nagsugod dihang nibalik pag­duwa si Irving gikan sa pagkaa­ngol (sprained thumb) nga usa sa mga hinungdan nga sulod na sab sa 27 ka mga higayon nga wala nagkadungan pagduwa sila si Irving ug Doncic.

“I think it answers the questions that those two co-exist quite well,” matod ni Dallas coach Jason Kidd.

“I think it just shows again, our health, our energy, everything’s in a positive way right now. I think the guys are having fun. You can see that energy on the floor.”

Si Irving, kinsa wala nakapakita og aksyon sa nag-unang duha ka mga engkuwentro sa Mavericks ug Suns, nihatag pagbalik sa Mavericks og dobleng numero nga puntos nga labaw pinaagi sa iyang makapaukyab nga behind-the-back dribble dayon nag-spin move ug mi-layup sa 4th quarter.

Human niini, nagkumboya sila si Doncic ug Irving aron inaton ang labaw sa Mavericks ngadto sa 128-113.

Wala na nakasubang pagbalik ang Suns hangtod na sa katapusang gutlo.

Ang Suns, nga ningkombati nga wala si Bradley Beal (nagsagubang og left hamstring tightness), gipangulohan ni Devin Booker pinaagi sa iyang 35 puntos samtang niamot og 23 puntos si Kevin Durant.