Mavericks mosuway'g likay sa 0-3

Adunay mensahe si Dallas Ma­vericks superstar Lu­ka Doncic sa nagsalimo­ang niyang three-point shoo­ters nga mga kauban sa labing una nilang pag-host sa 2023-24 National Basketball Association (NBA) Finals – “Just one thing: Keep shooting.”

Malaumon si Doncic nga pina­agi niini, makabawos sila sa Boston Celtics ning Huwebes sa buntag, Hunyo 13, 2024 (PH time) sa Game 3 human sila nasugamak sa kapildihan sa nag-unang duha ka mga duwa sa best-of-seven series sa korte sa Celtics.

“We all believe in those shots. That’s how we came to the Finals. That’s how we played the whole season. We believe in those guys,” dugang ni Doncic.

Sa kasamtangan nilang sitwasyon, ubay-ubay nga mga numero ang kinahanglang ma­sagubang sa Mavericks.

Ang Celtics gikan sa siyam ka sunodsunod nga kadaugan sa playoffs, nga usa ka franchise record nga naghatag og kahayag sa ilang tinguha nga ika-18 nga kampyunato.

Sa kasaysayan, lima lang sa 36 ka teams o 14% ang hingpit nga nakabangon gikan sa 0-2 nga biya sa series aron dag-on ang titulo. Alang kang Doncic, adunay purohan nga molampos sila ning maong series kon mangigo ang ilang mga tira sa gawas hilabi na sa three-point area.

Sa nag-unang duha ka mga duwa sa series, ang tanang mga magduduwa sa Mavericks – wala’y labot si Doncic – igo lang nitali og 5-of-32 three-point shooting unya ang laing superstar sa team nga si Kyrie Irving wala’y napasulod sa walo ka mga pagsuway.

Angay sab sulbaron sa Mavericks kon unsaon nila pagbuak ang depensa nila ni Jaylen Brown, Jayson Tatum, Jrue Holiday ug sa kinatibuk-ang puwersa sa Celtics, nga maoy second-best defensive team sa regular season.

Alang sa Celtics, kinahanglan pa nilang motrabaho og maayo aron makompleto nila ang ilang misyon.

“It’s almost like you got to trick your mind almost in a sense,” batbat ni Brown. “You almost got to play like you’re down 0-2 rather than up. That’s hard to do.” / AP