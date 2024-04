Mavericks sulod sa Playoffs

Nakaseguro na og puwesto sa playoffs ang Dallas Mavericks human nila gipangmakmak ang hosts Charlotte Hornets, 130-104, ning Mi­yer­­ku­les, Abril 10, 2024 (PH time), sa Natio­nal Bas­ketball Association (NBA).

Ang Mavericks, nga aduna na lay tulo ka nahabiling mga duwa sa regular season, nakapahugot sa ilang paggunit sa ikalimang luna sa Western Conference dala ang 49-30 nga rekord.

Mao kini ang labing unang higayon nga dungan nga nakasulod sa playoffs ang duha ka superstars sa Mavericks nga sila si Luka Doncic ug Kyrie Irving.

Gipangulohan ni Doncic ang kadaugan pinaagi sa iyang triple-double nga 39 puntos, 12 ka rebounds ug 10 ka assists.

Mao kini ang ika-21 nga triple-double ni Doncic ning maong season ug ika-77 sa iyang karera.

“It means a lot,” matod ni Don­cic. “This is the franchise that drafted me and they gave me the set of the keys. I’m just glad I’m here.”

Si Doncic, kinsa maoy kasamtangang NBA leading scorer, nakapupo na og 21 puntos sa 1st quarter pa lang nga gilakipan og lima ka three-pointers.

Sa pagmangtas og sayo ni Doncic, ang Mavericks nakabulhot paingon sa 36-14 nga labaw ug human niini, wala na nakabangon pagbalik ang Hornets.

Si Daniel Gafford nirehistro og perpektong 12-of-12 fieldgoal ug niamot og 26 puntos alang sa Mavericks samtang nidugang og 18 puntos si Irving.

Ang Hornets, nga usa sa teams nga wala na’y purohan nga makalusot sa regular season, nahagsa sa 19-60 nga rekord.

Gipangulohan ni Mikal Bridges ang Hornets pinaagi sa iyang 22 puntos samtang nitampo og 21 puntos si Brandon Miller. / AP