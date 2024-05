Mavericks sulod sa West finals

Pinaagi sa freethrows ni P.J. Washington, nakaabante sa Western Conference finals ang host Dallas Mavericks sa National Basketball Association (NBA) sa ikaduhang higayon sulod sa tulo ka seasons.

Kalmadong napasulod ni Washington ang iyang nag-unang duha ka freethrows unya gituyo niya pagsipyat ang ikatulo sa nahabiling 2.5 segundos sa Game 6 sa Western Conference semi-finals nga maoy nag-agak sa Mave­ricks sa kadaugan batok sa Oklahoma City Thunder, 117-116, ning Dominggo, Mayo 19, 2024 (PH time).

Kini maoy nagtiklop sa best-of-seven series, 4-2.

Nahimong po­­sible ang maba­­­yanihong free­throws ni Wa­­shing­­ton dihang na-foul siya ni Shai Gil­geous-Alexander sa iyang pag-itsa sa three-point land.

Si Thunder coach Mark Daigneault ni-challenge sa tawag sa referee atol sa pag-itsa ni Washington.

Apan human sa video replay, natataw nga sakto ang referee sa pagtawag og foul ngadto kang Gilgeous-Alexander.

Si Washington, kinsa nitunol og siyam ka mga puntos, mi­tuyo pagsipyat sa ikatulo niyang freethrow gumikan kay nasayod siyang wala na’y timeout ang Thunder niadtong mga gutloa.

Niini, wala na’y panahon nga makapangandam ang Thunder alang sa katapusang posisyon sa bola.

“If it was a clear-as-day foul, I obviously wouldn’t have challenged it and held the timeout,” batbat ni Daigneault. “Even if you advance the ball with 2.5 seconds at a deficit, your chan­ces are very low.”

Ang Ma­ve­ricks gi­pa­ngu­lohan ni Luka Doncic pi­naagi sa iyang triple-double 29 puntos, 10 rebounds, 10 assists, ningdugang og 22 puntos matag usa sila si Kyrie Irving ug Derrick Jones Jr.

Gipangulohan ni Gilgeous-Ale­xander ang Thunder pina­agi sa iyang 36 puntos, niamot og 22 puntos si Jalen Williams samtang nitampo og 21 puntos si Chet Holm­gren. / AP