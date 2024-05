Nagpakatap og 33 puntos ma­tag usa sila si Luka Doncic ug Kyrie Irving aron agakon ang host Dallas Mave­ricks ngadto sa kadaugan batok sa Minnesota Timberwolves, 116-107, sa Game 3 nga naghatag kanila og dominanteng 3-0 nga bintaha sa Western Confe­rence finals series sa National Basketball Association (NBA) ning Lu­nes, Mayo 27, 2024 (PH time).

Usa na lang ka daog ug makabalik na sa NBA Finals ang Ma­vericks sa labing unang higa­yon human sa 13 ka mga tuig.

Sa kasaysayan, wala pa’y team sukad ang hingpit nga nakabangon gikan sa 0-3 nga biya sa best-of-seven series.

“We just say one more, we need one more,” matod ni Doncic. “Nothing done. They have an amazing team, so nothing (is) done yet. We’ve got to get one more, and then if we get one more, we need the rest.”

Naggukod ang Mavericks, 102-104, sa nahabiling 5:50 minutos apan human niini, nakapaulbo og three-point bomb si P.J. Washington aron dugkatan ang 14-3 run nga maoy nakatiklo sa Timberwolves.

Nahimo sa Mavericks ang pampatay nilang rally pinaagi sa ilang teamwork.

“They’re trying to double me the whole game, trying to double Kai, so that just makes us better,” matod ni Doncic. “Everybody touches the ball, everybody plays. That’s amazing win. You know, we come down to the stretch and we execute.”

Unom ka mga magduduwa sa Timberwolves ang ningmug­na og dobleng numero nga puntos nga gipangulohan sa 26 ni Anthony Edwards. / AP