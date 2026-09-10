Mavs front office gisaway ni Trump

Sa tinguha nga makakuha og suporta atol sa Republican midterm convention kagahapon, Huwebes, Septiyembre 10, 2026 (PH time), sa American Airlines Center sa Dallas, gipikhan ni US President Donald Trump ang front office sa Dallas Mavericks gumikan sa pag-trade niini kang Luka Doncic.
Matod pa ni Trump nga alang kaniya, ang pagkabalhin ni Doncic gikan sa Mavericks ngadto sa Los Angeles Lakers baylo ni Anthony Davis kaniadto maoy labing ngil-ad nga trade nga nahitabo sa National Basketball Association (NBA).
“It might go down as the worst trade in the history of sports,” matod pa ni Trump. / Gikan sa wires