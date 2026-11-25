Nigamit og balanseng opensa ug depensa ang Dallas Mavericks sa ilang pagmakmak sa host Denver Nuggets, 120-101, kagahapon, Miyerkules, Nobiyembre 25, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Gipangulohan ni Cooper Flagg ang Mavericks pinaagi sa iyang 24 puntos ug career-high 12 assists.
Kini maoy ika-11 nga higayon nga nakamugna ang 19-anyos nga si Flagg og double-double.
Sa kasaysayan, nakatabla si Flagg ni Dwight Howard sa ikaduhang puwesto sa labing daghang double-double nga nahimo sa usa ka teenager.
Si Philadelphia 76ers superstar LeBron James maoy nag-una niining maong listahan diin nakamugna siya og 18 ka double-double una siya nag-20 anyos.
Ang Mavericks aduna pay laing unom ka mga magduduwa nga nakamugna og dobleng numero nga puntos.
Gawas sa balanse nga opensa, dako sab gyud og natampo sa kadaugan ang depensa sa Mavericks sa pagpangulo nila ni Caleb Martin, Daniel Gafford, ug Morez Johnson Jr.
Gikan sa sayong bahin sa 1st quarter, ang Mavericks kanunay na naglabaw ug nakamugna kini og 58-39 nga labaw sa halftime.
Adunay higayon nga nakapanghulga og maayo ang Nuggets dihang napahak nila ang labaw sa Mavericks, 80-76, sa hinapos nga bahin sa 3rd quarter.
Apan pagsugod sa 4th quarter, ningbulhot ang opensa sa Mavericks gamit ang ilang depensa aron inaton og balik sa dobleng numero ang ilang labaw, 90-79.
Ning higayuna, wala na nakapanghulga og balik ang Nuggets. / Gikan sa wires