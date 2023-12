Mavs mitipi sa Lakers

Nipakatap og 33 puntos ug 17 ka assists samtang nidugang og kaugalingon niyang season-high 32 puntos si Tim Hardaway Jr. aron pangulohan ang makutas nga kadaugan sa hosts Dallas Mavericks batok sa LA Lakers, 127-125, sa National Basketball Association (NBA) ning Miyerkules, Disyembre 13, 2023 (PH time).

Taas na sab nga oras ang gibabad ni Doncic ning sangkaa kumpara sa naandan aron matapakan ang haw-ang nga nabiyaan ni Kyrie Irving, kinsa wala nakaduwa sa ikaduhang sunodsunod nga higayon tungod kay aduna kini angol sa tiil.

Natuman ni Doncic ang iyang obligasyon apan mas nikawat og dakong atensyon ang nahimo ni Hardaway, kinsa maoy nipas-an sa trabaho ni Irving sa pointguard nga posisyon.

“Knowing how they’re defending Luka, I had to just try to put a stamp on the game,” matod ni Hardaway.

“When any shooter has any kind of daylight and you see the first shot go up and it goes in, the basket feels like an ocean.”

Si Grant Williams nidugang og 19 puntos alang sa Mave­ricks, nga ningkombati nga wala sab ang laing starter nga si Derrick Jones Jr. (quadriceps) hasta sila si Josh Green (elbow) ug Maxi Kleber (toe).

Kini maoy ikawalong sunodsunod nga duwa nga nakarehistro si Doncic og 30 puntos o labaw pa ug ikatulong sagunson nga niduwa siya sulod sa labing minos, 40 ka mga minutos.

“I don’t know how I played,” batbat ni Doncic. “I slept very little today, and everything hurts. I am getting older. But we got two back-to-back wins, which is amazing especially against a team like the Lakers.”

Ang Lakers, nga lab-as pa sa ilang pagkahimong kampyon sa 1st In-Season Tournament (IST), gipangulohan ni Anthony Davis pinaagi sa iyang 37 puntos ug 11 ka rebounds samtang nitunol og 33 puntos si LeBron James.