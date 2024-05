Mavs mo-adjust kontra Thunder

Gilaumang adunay adustments nga buhaton ang Dallas Mavericks sa ilang pagpakigbatok og balik sa host Oklahoma City Thunder sa Game 2 sa ilang Western Conference 2nd round playoffs series sa National Basketball Association (NBA) ning Biyernes, Mayo 10, 2024 (PH time).

Sa kapildihan sa Mavericks, 117-95, sa Game 1, nalimitahan lang og 19 puntos ang usa sa ilang labing mga pambato nga si Luka Doncic, kinsa mao unta ang regular season scoring leader.

“We just have to adjust to the team we’re playing against,” matod sa laing pambato sa Mavericks nga si Kyrie Irving. / AP