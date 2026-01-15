Mavs super rookie Flagg na-injured

Ang rookie sa Dallas Mavericks nga si Cooper Flagg wala na makabalik sa second half sa ilang duwa batok Denver Nuggets tungod sa left ankle injury niini kagahapon, Enero 15, 2026, sa National Basketball Association (NBA).
Natawagan si Flagg og foul samtang nagdepensa batok kang Peyton Watson ug napilipit ang iyang ankle sa iyang pagtumba sa salog nga adunay 6:01 nga nahibilin sa ikaduhang quarter. Nagtakiang si Flagg padulong sa bench ug nidritso siya sa locker room, apan nibalik sa dula alang sa katapusang 2:35 sa wala pa ang halftime.
Ang 19-anyos wala na mogawas gikan sa locker room alang sa ikaduhang bahin sa dula sa wala pa ipahibalo nga dili na siya makapadayon sa tibuok duwa.
Napilde ang Mavericks sa Nuggets, 108-118. / RSC