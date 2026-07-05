Max: Dingdong, labing propesyonal nga leading man

Gidayeg ni Max Collins ang iyang kauban sa “The Master Cutter” nga si Dingdong Dantes isip usa sa labing propesyonal ug labing sayon katrabaho nga leading man sa industriya.
Atol sa Zoom interview uban sa media, gibtuyag ni Max nga mas lig-on na karon ang ilang pagsalig sa usa’g-usa isip mga hamtong nga artista, mao nga mas natural na ang ilang pagdala sa matag eksena.
"It's amazing to be working with him kasi obviously he's Dingdong Dantes... marami akong natutunan sa kanya in terms of professionalism and how he really treats the entire team. He's very caring and very open to collaborating with each of the cast, and that's what makes it so easy for us," sey pa sa aktres.
"So parang sanay na kami sa isa't isa in terms of how we work. So that's why it's easy to play around with the scene and that's why I think our dynamic hopefully comes off more naturally on screen," dugang niya nga maoy iyang gituohang hinungdan sa ilang epektibong chemistry sa serye.
Kauban nila ni Shuvee Etrata, Paolo Contis, Tonton Gutierrez, Max Eigenmann, Charlie Fleming, Jo Berry, Sienna Stevens, Joey Marquez, Rio Locsin, Polo Ravales, Ketchup Eusebio, Prince Carlos, ug uban pa, ang “The Master Cutter” usa ka action-drama nga nagsubay sa kinabuhi sa kanhing sundalo nga si Atoy nga nahimong mananahi ug nagtakoban nga tracker-for-hire nga nalambigit sa usa ka delikadong misyon aron mapanalipdan ang iyang pamilya. Matan-aw kini matag Lunes hangtod Biyernes human sa 24 Oras sa GMA Network ug una sab nga makita sa Netflix. / BJC