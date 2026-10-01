Maxey apil sa TIME 100’s Next nga lista

Na-feature si Philadelphia 76ers guard Tyrese Maxey sa listahan sa TIME100’s Next 2026: The World’s Most Influential Rising Stars.
Ang TIME100 Next usa ka listahan sa 100 ka 100 influential rising stars ug mga lider sa nagkadaiyang natad sama sa sports, politics, entertainment, business, science ug technology lukop kalibotan.
Si Maxey nalista sa leaders section ning maong listahan.
Ang higala ni Maxey ug bag-o niyang kauban nga si LeBron James nagkanayon nga angayan lang nga maapil si Maxey ning maong listahan. / Gikan sa wires