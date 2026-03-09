Maxey makapalta og duha ka duwa

Gilaumang makapalta og duha ka mga duwa si Philadlephia 76ers All-Star Tyrese Maxey human kini nakasinati og angol (sprained right pinkie) atol sa kapildihan sa 76ers batok sa Atlanta Hawks, 116-125, niadtong Dominggo, Marso 8, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Adunay posibilidad nga masumpayan pa ang pagpalta og mga duwa ni Maxey, depende sa kapaspas sa iyang pagpaalim.
"He will undergo additional testing and consultation in the coming days to determine a treatment plan. Further updates will be provided," opisyal nga pamahayag sa 76ers. / Gikan sa wires